Экологи помогут жителям Салмачей спасти от мусора озеро Ванюшкино

На закрытие доступа к озеру Ванюшкино и захламление его берегов строительным мусором в казанском поселке Салмачи местные жители пожаловались в Министерство экологии Татарстана. Кроме того, они опубликовали жалобы в социальных сетях.

«Дорогие жители Салмачей и не только! У нас в поселке есть единственное озеро Ванюшино. Земли вокруг него недавно были проданы, и хозяева стали ограничивать доступ к озеру для местных жителей. Многие из вас там рыбачили даже, кто-то просто приходил к озеру отдыхать, это был прекрасный водоем! Но сейчас он рискует утонуть в мусоре и строительных отходах, уже сейчас его берега все в кирпиче! Хотим пригласить экологов, чтобы они остановили этот беспредел!» — говорится в обращении, размещенном в соцсетях.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкологии РТ, еще в 2020 году инспекторы в области охраны окружающей среды Центрального территориального управления выезжали на эту территорию в Приволжском районе Казани.

«Был проведен мониторинг береговой полосы водного объекта, на которой выявлен бой строительного кирпича. Согласно статьи 6 Водного кодекса РФ ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, в данном случае сброс отходов находился в трех метрах от береговой линии озера», — отметили в пресс-службе министерства.

Специалисты Минэкологии РТ также направили запросы в ряд ведомств. Как оказалось, в Управления Росреестра по РТ сведений о правообладателе участка нет. При этом в Государственном водном реестре безымянное озеро в поселке Салмачи не числится.

«В утвержденном Генплане Казани озеро Ванюшино расположено в функциональной зоне размещения озеленения специального назначения, к которой относятся территории, не подлежащие застройке, планируемые улицы общегородского и районного значения данный водный объект не затрагивают», — пояснили в Управлении архитектуры и градостроительства Казани.

Помимо этого, оказалось, что строительство дороги на указанном участке не ведется. Застройщик для получения ордера на земляные работы в Комитет внешнего благоустройства исполкома города не обращался.

Озеро Ванюшино в поселке Салмачи является природным объектом естественного происхождения. Оно занесено в списки гидрографического справочника «Водные объекты РТ» как озеро без названия. Согласно пункту 6 статьи 6 Водного кодекса РФ, озеро относится к водоемам общего пользования, ширина его береговой полосы составляет 20 метров.

«В отношении собственников земельных участков был составлен административный материал по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, а также статьи 8.42 КоАП РФ. Также материалы дела были переданы в районную прокуратуру», — рассказала пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

В результате повторной жалобы на засыпку озера Ванюшино, установку шлагбаума и вырубку деревьев на прилегающей к озеру территории, поступившей в адрес экологов в 2021 году, направлено обращение в исполком Казани для ответа и принятия должных мер.