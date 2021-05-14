Из-за аномальной жары власти Татарстана на 21 день ограничили доступ в леса

В Татарстане установилась аномально жаркая погода — в последние дни температуры на 9 и более градусов превышают норму. В связи с этим с 14 мая вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, мера принята на 21 календарный день. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах постановлением Кабмина РТ вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения устанавливаются в отношении лесов, расположенных исключительно на землях лесного фонда республики. Они не действуют на лесопарковую зону в районе озера Лебяжье, на лес возле ул. Дубравной в Казани, территорию около Голубых озер, парки и скверы, лесопарки в городах. Там можно находиться, не нарушая правил пожарной безопасности», — сообщила пресс-секретарь Минлесхоза РТ Альмира Нуртдинова.

Спикер отметила, что въезды в леса перекроют шлагбаумами, будут установлены предупреждающие баннеры и аншлаги. В предстоящие три недели в лесах будут организованы круглосуточные дежурства сотрудников подведомственных учреждений Минлесхоза РТ и усилены патрули в лесных массивах. В лесах запрещено бросать мусор, рубить деревья, разжигать костры. В период действия особого противопожарного режима, который продлен до 26 мая, штрафы для нарушителей увеличены.