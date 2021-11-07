В Свияжске завершилась речная навигация – 2021

6 ноября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоялось завершение речной навигации — 2021. Заключительному мероприятию на берегу Свияги предшествовал фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» и научно-практическая конференция «Речная жизнь» с презентацией музыкального сборника «речных» песен. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

По словам собеседницы агентства, несмотря на ненастную погоду, сильный дождь и ветер, мероприятие собрало с десяток активистов. Главным событием стало поднятие косного струга из воды и консервация его на зиму.

Организатором мероприятия выступил уроженец поселка Васильево, руководитель ассоциации «Старая Волга» Павел Тиняев, который построил косный струг для оперы композитора Александра Манцкова «Лодка». Длина лодки составила 11,5 метра, а ширина — почти три метра. Управляется она пером руля, сделанным с соблюдением всех традиций. Чтобы построить свияжский струг, ушло около 2,5 куба ели и сосны.

«Струг необходимо было поднять на стапели для последующей консервации на зиму. Перед консервацией лодку обработают и проверят ее на течи», — рассказала Юлия Нуреева, отметив, что лодку из воды вытаскивали пять человек.

Помимо этого активисты убрались на набережной Свияги, собрали пять мешков мусора, который прибило к берегам реки. Также свои «следы отдыха» оставляют и отдыхающие, в основном это пластик и разные бытовые отходы. Мероприятие длилось четыре часа и завершилось обедом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за сезон навигации к берегам Свияжска причалило около 500 лодок и 102 теплохода, которые привезли 10 тысяч туристов.