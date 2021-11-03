В Свияжске состоится закрытие речной навигации — 2021

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

6 ноября на острове-граде Свияжске состоится закрытие речной навигации — 2021. Событие завершит фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» и научно-практическую конференцию «Речная жизнь», включавшую презентацию музыкального сборника «речных» песен. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

В этот день запланирована экологическая очистка береговой полосы, подготовка площадки народного судостроения и традиционных волжских ремесел к работе в зимний период.

«Кроме того, „косный струг“, который так дружно спускали на воду в августе, достанем из воды и законсервируем на зиму. Также для участников мероприятия состоится вкусный речной обед, будет работать полевая кухня», — рассказала представитель заповедника.

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» состоялся 7 и 8 августа. Площадка мероприятия на набережной Свияжска собрала более 200 участников: судостроителей, музыкантов, фольклористов, мастеров-ремесленников, специалистов в области традиционной культуры и кухни. В эти дни музей-заповедник посетили более 18 тыс. гостей.

«Приглашаем вместе с нами поучаствовать в сезонных работах на площадке проекта „Народная лодка“. О своем намерении участвовать пишите по e-mail: lodkivolgi@gmail.com. Встречаемся 6 ноября в 11.00 на набережной Свияги у дебаркадера. Будем рады встрече и вашей помощи», — пригласила собеседница агентства.

В общей сложности за сезон речной навигации 2021 года к берегам Свияжска причалило около 500 лодок и 102 теплохода, которые привезли 10 тысяч туристов.