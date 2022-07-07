В Свияжске откроется выставка о необычном заказе Петра I в Китай и c новыми арт-объектами

В пятницу, 8 июля, в художественной галерее музея-заповедника «Остров-град Свияжск» откроется выставка, посвященная 350-летию правителя Петра I (1672–1725) и моментам истории и наследия России и Свияжска, связанным с изразцовым искусством. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Выставка станет продолжением исследовательского проекта Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» «Путь изразца», начатого в 2013 году. Новая экспозиция соединяет исторические артефакты с современными художественными произведениями, которые были созданы специально для этой экспозиции.

Содержание выставки отражает роль Петра Великого в появлении в России нового типа изразцов. Основой экспозиционного сюжета стал факт заказа Петром I изразцовых печей в Китае, причем маршрут их доставки в Петербург проходил в том числе через Казанскую губернию.

Историческая часть выставки — это изразцы XVII и XVIII веков из фондов музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Института археологии РАН, частных коллекций. Посетитель сможет увидеть более 80 подлинных предметов.

Эти экспонаты будут дополнены широким иллюстративным рядом — воспроизведениями изразцов из собрания Государственного Исторического музея и акварельных рисунков изразцов и изразцовых печей известных исследователей.

В современной части выставки будет представлен результат образовательно-творческой арт-резиденции, организованной в первой половине этого года. Работы, ставшие экспонатами выставки, — это образцы художественной керамики, инсталляции, произведения живописи и графики. На выставке представлено более 30 работ художников из Москвы, Казани, Свияжска, Коломны, Гжели.

На открытии выставки выступят авторы и представители учреждений — участники проекта, чьи экспонаты вошли в состав экспозиции.

«В рамках проекта „Путь изразца“ были проведены одноименная выставка в 2013 году, „Калужские изразцы“ (2016), „Изразцы Русского Севера (Великий Устюг)“ (2019), „Изразцы Великого Новгорода и Пскова“ (2020), „Приключения голландской плитки XVIII века из собрания Эрмитажа в Королевстве Нидерланды XXI века“ (2021)», — уточнила в беседе с «Татар-информом» Юлия Нуреева.

Новая выставка будет работать с 8 июля по 25 сентября. Открытие экспозиции запланировано на полдень.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжске представят 300 экспонатов, посвященных истории волжских булгар на Свияге.