В Свияжске представят 300 экспонатов, посвященных истории волжских булгар на Свияге

6 июля в выставочном зале Музея истории Свияжска откроется межрегиональная выставка «Волжские булгары на Свияге: вещественные и духовные следы великой эпохи». Об этом «Татар-информу» сообщила начальник пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

«Данная выставка стала первой, приуроченной к Году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии», — отметила собеседница агентства.

Выставка посвящена истории татарского населения волжско-свияжского междуречья начиная с эпохи Волжской Булгарии (VIII–X веков) и до начала XX века. Она вошла в экспозиционно-исследовательский проект музея-заповедника «Свияжские этномиры». Цикл был открыт в 2017 году, в его составе организованы выставки «Свияга — текущая вода», «Мордва, марийцы и чуваши в истории и культуре Свияжского края», «Свияжские этномиры. Русские».

Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов: «Археологические памятники булгарской эпохи на территории Предволжья», «Средневековые эпиграфические памятники края», «История и этнография татарского населения волжско-свияжского междуречья XVIII — начала XX вв.», «Замечательные уроженцы Свияжского края: Каюм Насыри, Ш.А. и Ф.Ш. Тагировы», «Археологические и исторические исследования XIX–XX веков».

Посетителям представят 300 экспонатов, в том числе средневековые археологические артефакты; этнографические предметы XIX — начала XX веков, отражающие быт, занятия и ремесла татарского сельского населения, женский костюм и его атрибуты; документальные источники XVII–XVIII веков, мемориальные материалы ученого-просветителя Каюма Насыри, редкие книжные издания.

В экспозиции также будут представлены современные фотографии булгарских городищ и средневековых надмогильных памятников, сделанные во время исследований историко-археологического проекта «Страна городов» и для данной выставки. Археологические и этнографические материалы выставки имеют межрегиональный характер, охватывают территории Татарстана, Ульяновской области, Чувашской Республики.

Участниками межрегионального выставочного проекта стали Национальный музей Татарстана, Ульяновский областной краеведческий музей им. Гончарова, Музей археологии Татарстана Института археологии им. Халикова Академии наук РТ, Научная библиотека им. Лобачевского КФУ. Выставка создана при поддержке Министерства культуры РТ.

Открытие запланировано на полдень. Двери выставки будут открыты по 19 сентября.