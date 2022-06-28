В Свияжске откроется уличная фотовыставка авторов из Сенегала

В четверг, 30 июня, в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится открытие уличной широкоформатной фотовыставки «Острова Всемирного наследия. Горе и Сен-Луи (Сенегал)».

«Фотоматериалы предоставлены Альянсом русско-сенегальской дружбы „Калинка“ (Дакар), более 30 фотоизображений будет представлено на выставке», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

По словам собеседницы агентства, выставка разместится на улице Успенская, напротив музея истории Свияжска, будет доступна всем гостям и продлится до сентября.

На открытие выставки приедут гости из Казанского федерального университета — студенты из стран Африки. После официальной части состоится выступление дуэта Seneorita (скрипка и саксофон), который составляют Лондока Луиш Мужинга из Анголы и Анеле Нмесома Чиквадором из Нигерии, а также Эльвиры Шамале из Анголы.

На мероприятии также будут представлены кулинарные традиции двух государств. Татарскую выпечку и десерты дополнит традиционный африканский напиток биссоп.

Тема выставки связана с родством свияжского и сенегальских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — островным положением, видами деятельности местных жителей (рыболовство, традиционное судостроение), вопросами развития малых территорий и местных сообществ.

Республика Сенегал — самое западное государство Африканского континента, расположенное на побережье Атлантического океана и известное как «ворота в Африку». Горе — небольшой остров у побережья Сенегала, который открыл португальский мореплаватель Диниш Диаш в 1444 году. Горе был крупнейшим центром работорговли с XV по XIX век. До сегодняшнего дня на острове хорошо сохранились дома работорговцев и постройки для содержания рабов. Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1978 года.

Сен-Луи — город на острове 2 километров в длину и 300 метров в ширину. Он был первым городом, основанным европейцами в Западной Африке в 1659 году, его назвали в честь святого покровителя царствовавшего на тот момент короля Франции Людовика XIV. До 1902 года Сен-Луи был столицей французской колонии Сенегал. Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 25 мая в столице Сенегала — Дакаре состоялось открытие выставки в рамках биеннале современного африканского искусства Dak’Art. Около 40 работ художников из Татарстана представили на ней Россию. На одной из школ столицы Сенегала появился мурал на тему российско-сенегальской дружбы. Его авторами стали архитектор музея-заповедника Павел Тиняев и художница из Сенегала Zeynyx.