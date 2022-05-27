Выставка картин татарстанских художников открылась на биеннале в Сенегале

В столице Сенегала — Дакаре состоялось открытие выставки с работами татарстанских художников в рамках биеннале современного африканского искусства Dak’Art, которая проводится с 1990 года. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

Директор музея-заповедника Артём Силкин представил на выставке около 40 работ художников из Татарстана, в том числе картины Ильгизара Хасанова, Рамина Нафикова, Зухры Салаховой, Екатерины Сафоновой.

Также в рамках мероприятия на одной из школ столицы Сенегала появился мурал на тему российско-сенегальской дружбы. Его автором стал архитектор музея-заповедника Павел Тиняев и Zeynyx, граффитист из Сенегала. А для школьной библиотеки Артем Силкин вручил альбом про Свияжск. Выставка продлится до 24 июня.

Ответной станет выставка в Свияжске, которая запланирована на июнь. Она будет посвящена двум островам всемирного наследия ЮНЕСКО, которые есть в Сенегале.

По словам собеседницы агентства, для выставки в Дакаре администрация биеннале предоставила памятник архитектуры первой половины XX века, построенный в стиле артдеко Office National des Anciens Combattants. На открытии присутствовали представители администрации биеннале, ассоциации соотечественников, посольств, Музея черных цивилизаций.

Выставка состоялась благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры РТ, местным партнером выступил Альянс русско-сенегальской дружбы «Калинка». Гости выразили заинтересованность в продолжении культурных обменов, достигнута договоренность с Музеем черных цивилизаций о взаимных арт-резиденциях.