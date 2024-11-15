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Происшествия 15 ноября 2024 12:44

В Свияге в Татарстане нашли тела двоих мужчин

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Сегодня утром на реке Свияга возле деревни Исаково Зеленодольского района обнаружили тела двух утонувших мужчин.

Как сообщили в ГУ МЧС по РТ, тела двух мужчин примерно 50 и 69 лет извлекли в 30 метрах от берега. Спасательных жилетов на погибших не было, а их лодка находилась на берегу.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Напомним, с 21 ноября в Татарстане будет завершена навигация для маломерных судов. Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов призвал владельцев маломерных судов вовремя провести консервационные работы по переводу судов на зимнее хранение.

Он добавил, что УГМС Татарстана подготовил сравнительный анализ формирования осенних ледовых явлений на водных объектах республики. Согласно прогнозируемым данным, ледостав на Куйбышевском водохранилище ожидается на 3–4 дня позже обычных сроков — примерно с 25 по 29 ноября. Что касается Нижнекамского водохранилища, то начало ледостава может произойти уже 16 ноября, что на 5 дней раньше среднего многолетнего показателя.

Не пополняйте статистику, соблюдайте правила безопасности на воде:
- на судне будьте в спасжилете;
- убедитесь в исправности лодки, катера;
- не выходите на воду ночью;
- не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии.

#утонули
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