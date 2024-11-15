С 21 ноября в Татарстане завершится навигация маломерных судов

С 21 ноября в Татарстане будет завершена навигация для маломерных судов. По мере снижения температуры воздуха и воды в республике начнется формирование льда, поэтому навигация маломерных судов должна быть прекращена. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«После понижения температуры воздуха и температуры воды до 3-4 градусов начнется процесс ледообразования, а на отмелях заливов появятся ледовые закраины. Соответственно, на внутренних водоемах плавание маломерных судов необходимо завершить», – сказал он.

Юрий Венедиктов призвал владельцев маломерных судов вовремя провести консервационные работы по переводу судов на зимнее хранение.

Он добавил, что УГМС Татарстана подготовил сравнительный анализ формирования осенних ледовых явлений на водных объектах республики. Согласно прогнозируемым данным, ледостав на Куйбышевском водохранилище ожидается на 3–4 дня позже обычных сроков — примерно с 25 по 29 ноября. Что касается Нижнекамского водохранилища, то начало ледостава может произойти уже 16 ноября, что на 5 дней раньше среднего многолетнего показателя.