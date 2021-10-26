В Свердловской области вводится обязательная система QR-кодов

С 30 октября в Свердловской области вводят обязательную систему QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву региона Павла Крекова.

«Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых комплексах, предприятиях общественного питания, фитнес-центрах, клубах, и прочих учреждениях, связанных с обслуживанием населения, будет заменен обязательным введением QR-кодов с 30 октября», — заявил Креков.

Все развлекательные центры, ночные клубы, кафе и рестораны будут закрыты с 11 часов вечера до 7 утра. Замглавы пояснил, что исключение сделают для стационарных пунктов переписи и пунктов вакцинации от коронавируса. Крайний срок действия системы QR-кодов неизвестен — все будет зависеть от эпидситуации.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по 7 ноября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы.