В Свердловской области могут ввести запрет на продажу алкоголя без QR-кодов

Свердловские власти рассматривают возможность запретить продажу алкоголя без QR-кода. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в оперативном штабе региона.

«Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — цитирует издание министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.

С 30 октября в регионе начали проверять QR-коды у посетителей учреждений культуры и спорта, заведений общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев.

По словам вице-губернатора области Павла Крекова, список учреждений с входом по QR-коду в дальнейшем может расширяться. В частности, обсуждается проверка сертификатов о вакцинации для посещения храмов. Решение по этому вопросу будут принимать руководители конфессий.

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. По данным оперштаба, с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 165,4 тыс. жителей, умерли более 7,7 тыс. человек.