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Ру Тат
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Политика
1 декабря 2022  23:39

В Швеции раскрыли способ взрыва «Северных потоков»

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Взрывные устройства для диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли спустить с помощью надводного судна, заявил шведской газете Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг.

«Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал специалист, добавив, что операция могла управляться с одного или нескольких кораблей.

По другой версии, заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.

Напомним, повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» зафиксировали 26 сентября, причиной назвали мощные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции нашла на «Северных потоках» остатки взрывчатки, подтвердив таким образом факт диверсии.

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