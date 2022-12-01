В Швеции раскрыли способ взрыва «Северных потоков»

Взрывные устройства для диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли спустить с помощью надводного судна, заявил шведской газете Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг.

«Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал специалист, добавив, что операция могла управляться с одного или нескольких кораблей.

По другой версии, заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.

Напомним, повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» зафиксировали 26 сентября, причиной назвали мощные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции нашла на «Северных потоках» остатки взрывчатки, подтвердив таким образом факт диверсии.