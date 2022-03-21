В Сумской области заявили об утечке аммиака на химическом заводе
Глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий заявил, что на заводе «СумыХимПром» произошла утечка аммиака, передает РИА Новости.
Как сообщает Живицкий, инцидент произошел в 4.30 по местному времени (5.30 мск).
«В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 километра ... Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица», — прокомментировал ситуацию Живицкий в Telegram-канале.
Живицкий добавил, что последствия происшествия устраняют аварийные бригады. Городу Сумы ничего не угрожает.
Об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе ранее предупреждало Минобороны РФ.
24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации Украины.