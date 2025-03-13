В Судже нашли около ста человек из числа пропавших без вести

В Судже и близлежащих селах в Курской области нашли порядка ста человек, числившихся пропавшими без вести. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

«Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть эти семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуировали 68 человек. Их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась.

Напомним, в минувший вторник российские войска в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу освободили промышленную зону Суджи в Курской области.