Появились кадры из трубопровода, по которому российские бойцы вышли в тыл ВСУ в Судже

Фото: RT

Появились кадры из трубопровода, по которому бойцы российской армии вышли в тыл ВСУ в Судже. Фото опубликовал RT.

На этих кадрах военный корреспондент показал, как устроена вентиляция в трубе, а также продемонстрировал специальную «тачанку», облегчающую передвижение.

«Передвигаемся на этой "тачанке" задним ходом», — объяснил боец ВС России с позывным Короткий, продемонстрировав устройство управления транспортом.