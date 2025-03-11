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СВО 11 марта 2025 14:13

Появились кадры из трубопровода, по которому российские бойцы вышли в тыл ВСУ в Судже

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Появились кадры из трубопровода, по которому российские бойцы вышли в тыл ВСУ в Судже
Фото: RT

Появились кадры из трубопровода, по которому бойцы российской армии вышли в тыл ВСУ в Судже. Фото опубликовал RT.

На этих кадрах военный корреспондент показал, как устроена вентиляция в трубе, а также продемонстрировал специальную «тачанку», облегчающую передвижение.

«Передвигаемся на этой "тачанке" задним ходом», — объяснил боец ВС России с позывным Короткий, продемонстрировав устройство управления транспортом.

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