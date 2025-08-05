В суде обжаловали решение об изъятии у экс-мэра Бугульмы имущества на 115 млн рублей

В Высокогорском районном суде обжаловали решение об изъятии у семьи экс-мэра Бугульмы Линара Закирова имущества на 115 млн рублей. По данным картотеки суда, решение обжаловано одним из ответчиков.

Отметим, что в начале июля суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана об изъятии имущества семьи Закирова.

Проверка выявила несоответствие расходов Закирова официальным доходам. Среди имущества — недвижимость в Москве, Казани и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne.

В качестве ответчиков по данному делу выступают Линар Закиров, Фатыма Закирова и Альберт Газизов. Третьими лицами указаны Управление Росимущества в РТ и Ульяновской области, а также Администрация Раиса РТ.