Стартовал процесс по делу мэра Бугульмы из-за записанного на родственников имущества

В Высокогорском районном суде стартовал процесс по иску прокурора РТ Альберта Суяргулова к главе Бугульминского района и мэру Бугульмы Линару Закирову. Информация появилась на сайте суда.

Судя по материалам дела, прокурор Татарстана настаивает на изъятии в пользу государства движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного на родственников Закирова.

В качестве ответчиков по данному делу выступают Линар Закиров, Фатыма Закирова и Альберт Газизов. Третьими лицами указаны Управление Росимущества в РТ и Ульяновской области, а также Администрация Раиса РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что прокуратура представила суду информацию о доходах экс-начальника СО Приволжского района Казани Марселя Мустафина и его банковских счетах. Прокуратура уверена, что за период с 2018 по 2023 год на неустановленные доходы Мустафин купил пять объектов недвижимости и автомобиль на общую сумму в 34 миллиона рублей. Поскольку часть имущества уже была продана, в доход государства деньгами прокуратура требует 6 миллионов рублей. Сейчас Марсель Мустафин работает исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела по Нижегородскому району в Нижнем Новгороде.