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Стартовал процесс по делу мэра Бугульмы из-за записанного на родственников имущества
В Высокогорском районном суде стартовал процесс по иску прокурора РТ Альберта Суяргулова к главе Бугульминского района и мэру Бугульмы Линару Закирову. Информация появилась на сайте суда.
Судя по материалам дела, прокурор Татарстана настаивает на изъятии в пользу государства движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного на родственников Закирова.
В качестве ответчиков по данному делу выступают Линар Закиров, Фатыма Закирова и Альберт Газизов. Третьими лицами указаны Управление Росимущества в РТ и Ульяновской области, а также Администрация Раиса РТ.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что прокуратура представила суду информацию о доходах экс-начальника СО Приволжского района Казани Марселя Мустафина и его банковских счетах. Прокуратура уверена, что за период с 2018 по 2023 год на неустановленные доходы Мустафин купил пять объектов недвижимости и автомобиль на общую сумму в 34 миллиона рублей. Поскольку часть имущества уже была продана, в доход государства деньгами прокуратура требует 6 миллионов рублей. Сейчас Марсель Мустафин работает исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела по Нижегородскому району в Нижнем Новгороде.
Родился 13 октября 1976 года в Бугульме.
В 1999 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Там же в 2011 году получил второе высшее образование по специальности «мировая экономика». Прошел ряд курсов повышения квалификации и стажировок.
С 1996 по 1999 год был командиром отделения Казанского филиала Юридического института МВД России. В 1999–2001 году работал экспертом отделения бухгалтерских ревизий Межрегионального отделения милиции по линии экспертной криминалистики при МВД РФ по РТ. С 2001 по 2009 год работал в Культурном центра МВД РТ старшим преподавателем, директором (начальником) Культурного центра МВД РТ.
2 года занимал должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета Казани. С 2011 по 2014 год был префектом территории «Старый город» в Казани. В 2014 году занимал должность руководителя исполнительного комитета Бугульминского района РТ. В сентябре 2014 года избран главой Бугульминского района Республики Татарстан. С июня 2016 года – президент Федерации тяжелой атлетики Республики Татарстан.
Имеет республиканские и ведомственные награды.
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