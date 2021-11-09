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Происшествия
9 ноября 2021  11:04
Полина Шевчук

В суд ушло дело водителя BMW, который в Казани сбил автоинспектора и скрылся

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что 17 октября молодой человек за рулем BMW проигнорировал требование инспектора ГИБДД и попытался уехать, при этом сбил полицейского.

Стражи порядки начали погоню и смогли его задержать.

На время следствия юношу поместили в СИЗО. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

#сбил полицейского #следком рт
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