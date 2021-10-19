Полицейские задержали водителя BMW, который сбил инспектора ДПС

В минувшее воскресенье, 17 октября, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина автоинспекторы попытались остановить BMW, водитель которого нарушил ПДД. Однако в ответ на это водитель иномарки увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские отправились за ним в погоню, во время которой водитель несколько раз грубо нарушил правила движения и сбил инспектора ДПС, после чего скрылся. В соцсетях появилось видео момента погони.

В короткие сроки сотрудники ГИБДД установили, что за рулем BMW был 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали и составили на него 21 протокол о различных нарушениях ПДД, среди которых: езда без прав, выезд на встречку и красный свет.

Стоит отметить, что в августе молодой человек уже совершал наезд на 32-летнего мужчину на зебре, после чего скрылся. Кроме того, он нарушил режим проживания в России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.