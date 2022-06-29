В суд ушло дело виновницы ДТП с тремя погибшими в Татарстане

По версии следствия, вечером 1 января на трассе Казань – Ульяновск 24-летняя девушка за рулем Chevrolet не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с двумя легковушками.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этой страшной аварии, в результате которой трое пассажиров Chevrolet скончались на месте, пассажира еще одного автомобиля доставили в больницу с тяжелыми травмами.

На девушку возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих людей и причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину она не признала, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.