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Происшествия
1 января 2022  21:33

Три пассажира иномарки погибли в ДТП на трассе в Татарстане

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Дорожная авария произошла в начале шестого часа вечера на трассе в Верхнеуслонском районе Татарстана. В столкновении Chevrolet Aveo и Dodge погибли три человека. Фотографии с места ДТП Агентству предоставили очевидцы.

 

Фото: очевидцы

 

Фото: очевидцы

По данным пресс-службы МВД по РТ, на четвертом километре трассы Казань – Ульяновск 23-летняя девушка-водитель Chevrolet не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и влетела в Dodge. 

 

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

По словам очевидцев, троих пострадавших из Chevrolet доставали спасатели.

Как стало известно агентству, один из пострадавших скончался на месте аварии, второй умер в машине скорой, третий – в больнице.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры РТ

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор района Василий Егоров.  

 

#дтп с погибшими и пострадавшим
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