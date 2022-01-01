Три пассажира иномарки погибли в ДТП на трассе в Татарстане

Дорожная авария произошла в начале шестого часа вечера на трассе в Верхнеуслонском районе Татарстана. В столкновении Chevrolet Aveo и Dodge погибли три человека. Фотографии с места ДТП Агентству предоставили очевидцы.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

По данным пресс-службы МВД по РТ, на четвертом километре трассы Казань – Ульяновск 23-летняя девушка-водитель Chevrolet не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и влетела в Dodge.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

По словам очевидцев, троих пострадавших из Chevrolet доставали спасатели.

Как стало известно агентству, один из пострадавших скончался на месте аварии, второй умер в машине скорой, третий – в больнице.

Фото: Пресс-служба прокуратуры РТ

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор района Василий Егоров.