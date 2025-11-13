news_header_top
Происшествия 13 ноября 2025 12:49

В суд ушло дело татарстанца, которого обвиняют в убийстве на рыбалке

Уголовное дело 65-летнего жителя Татарстана, обвиняемого в убийстве знакомого, передали в суд. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что мужчина совместно с 67-летним приятелем отправился на рыбалку в Камско-Устьинский район. Ночью 8 сентября после употребления алкоголя между ними возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина нанес приятелю несколько ударов деревянной палкой по голове, что привело к его смерти.

#Убийство
