Происшествия 11 сентября 2025 17:18

Жителя Татарстана обвиняют в убийстве знакомого во время рыбалки

В Татарстане 65-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого во время рыбалки.

Следствие установило, что мужчина совместно с 67-летним приятелем отправился на рыбалку в Камско-Устьинский район. Ночью 8 сентября после употребления алкоголя между ними возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина нанес приятелю несколько ударов деревянной палкой по голове, что привело к его смерти.

В настоящее время татарстанец заключен под стражу, проводятся следственные действия.

