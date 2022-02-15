В суд ушло дело о взятке экс-главы ФСС РТ Павла Лоханова

Следственный комитет завершил расследование дела бывшего управляющего Региональным отделением Фонда социального страхования по РТ Павла Лоханова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Приволжский районный суд Казани арестовал главу Фонда социального страхования республики по делу о взятке.

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, осенью 2020 года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов. Сумма закупки составила порядка 56 миллионов рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

В августе этого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов предложил им посодействовать, чтобы снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РТ, дело Лоханова направлено в Московский районный суд.