В суд ушло дело экс-главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова

В Вахитовский районный суд Казани поступило дело экс-главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова. Уголовное дело появилось на сайте суда, однако сам процесс еще не назначен.

Стоит отметить, что обвинение Асфана Галявова было переквалифицировано на менее тяжкую статью. Если раньше ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, то в суде он предстанет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В поле зрения оперативников Галявов попал летом этого года, когда его задержали по делу об аферах на 12 млн рублей. Деньги были выделены на переобучение сотрудников, но на деле никакие курсы не проводились.