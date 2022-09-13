В суд ушло дело двоих казанцев, прикрепивших на днище авто бутылку с зажигательной смесью

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего и 40-летнего жителей Казани. Мужчин обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом, организованной группой, по найму и покушении на умышленное уничтожение или повреждения имущества, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в ночь на 1 февраля мужчины прикрепили к бензобаку Nissan X-Trail бутылку с зажигательной смесью с целью взорвать автомобиль и убить хозяина. Однако довести свой замысел до конца они не смогли – таймер не сработал. Позднее владелец внедорожника повез его в автосервис, где мастера увидели прикрепленное взрывное устройство и сняли его.

Свою вину обвиняемые признали только в части покушения на уничтожение или повреждения имущества. Оба заключены под стражу. Обвинительное заключение было утверждено первым заместителем прокурора Республики Татарстан Алексеем Заика.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники автосервиса в Казани во время ремнонта обнаружили на днище авто бутылку с легковоспламеняющейся смесью.

