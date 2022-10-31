В суд ушло дело челнинца, который убил коллегу и отрезал его палец, чтобы войти в телефон

Следком завершил расследование уголовного дела, которое возбудили на 48-летнего челнинца за мелкое взяточничество, убийство, мошенничество, кражу и похищение паспорта.

Напомним, история произошла в апреле этого года: челнинец, будучи в состоянии наркотического опьянения, позвонил своему коллеге по работе и договорился о встрече в промзоне города. Там он попросил у мужчины денег в долг, поскольку знал, что тот недавно продал свою машину.

Мужчина отказал челнинцу, после чего они оба пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца они поссорились, и тогда челнинец зарезал коллегу ножом. Спрятав его тело, он забрал его телефон и паспорт, а также отрезал палец убитого, чтобы пройти блокировку телефона.

С мобильного челнинец написал от лица коллеги в рабочий чат, что не выйдет на работу. После этого он похитил с банковского счета убитого 37 тысяч рублей.

Также во время расследования дела были установлены и другие преступления мужчины: в августе прошлого года он дал взятку автоинспектору, чтобы тот не составлял протокол за езду без прав. А в декабре он мошенническим путем оформил на гражданина кредит в 383 тысячи рублей, которые затем похитил.

Свою причастность к преступлению мужчина признал, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.