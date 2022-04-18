Арестовали челнинца, который убил коллегу и отрезал его палец, чтобы войти в телефон

Следком предъявил обвинение в убийстве 48-летнему жителю Челнов. По версии следствия, вечером 10 апреля он позвонил своему 26-летнему коллеге и договорился о встрече, на которой попросил у него денег в долг, поскольку слышал, что тот продал старый автомобиль.

Молодой человек отказал занять ему денег, после чего они оба пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца между ними произошел конфликт, и мужчина зарезал молодого человека ножом. Спрятав тело, он забрал телефон убитого и отрезал его палец, чтобы пройти блокировку телефона.

На следующий день он от имени погибшего написал в рабочую группу о том, что не выйдет на смену, после чего обналичил с помощью телефона 37 тысяч рублей со счета молодого человека.

12 апреля тело обнаружили рабочие горзеленхоза, а 16 апреля сотрудники СУ СКР по РТ и МВД по РТ задержали подозреваемого в убийстве. Свою причастность к совершению преступления он признал.

Как сообщили в Набережночелнинском суде, накануне задержанному избирали меру пресечения. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, также имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление. В конечном итоге суд решил поместить обвиняемого под арест. В СИЗО он пробудет до 12 июня этого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что следователи ищут убийцу татарстанца, чье тело с ножевыми ранениями нашли в Челнах.