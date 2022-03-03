В суд ушло дело бывшего главного специалиста ГИСУ РТ о получении взятки за прием работ

В суд направлено уголовное дело о получении взятки, которое было возбуждено на 39-летнего бывшего главного специалиста ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2019-2020 годах он через посредников и напрямую получал взятки от представителей стройфирм-подрядчиков за подписание актов приемки выполненных работ по ранее заключенным госконтрактам. За вознаграждение сотрудник ГИСУ принимал ремонты школ, детского сада и ДК в Кукморском районе, реконструкцию парка в Балтасинском районе и прочее.

Во время расследования было установлено три эпизода получения взятки на общую сумму в 830 тысяч рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, причастность к совершению преступления мужчина не признал, сейчас он находится под домашним арестом. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на депутата из Кукмора завели уголовное дело за взятку в 1 миллион рублей.