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Ру Тат
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31 мая 2021  16:21
Павел Климчак

На депутата из Кукмора завели уголовное дело за взятку в 1 миллион рублей

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43-летнего директора компании «Домострой», депутата городского Совета Кукмора обвиняют в даче взятки в один миллион рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в конце марта депутат попытался передать взятку в миллион рублей главному специалисту ГИСУ РТ, чтобы тот принял работы по капитальному ремонту здания сельского дома культуры в селе Олуяз.

Дачу взятки пресекли оперативники, оба мужчины признали свою вину полностью. По данному факту завели уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Дача взятки в крупном размере». Расследование дела продолжается.

#дача взятки #получение взятки #кукморский район
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