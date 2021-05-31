На депутата из Кукмора завели уголовное дело за взятку в 1 миллион рублей

43-летнего директора компании «Домострой», депутата городского Совета Кукмора обвиняют в даче взятки в один миллион рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в конце марта депутат попытался передать взятку в миллион рублей главному специалисту ГИСУ РТ, чтобы тот принял работы по капитальному ремонту здания сельского дома культуры в селе Олуяз.

Дачу взятки пресекли оперативники, оба мужчины признали свою вину полностью. По данному факту завели уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Дача взятки в крупном размере». Расследование дела продолжается.