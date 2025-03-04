В суд передали дело водителя Mercedes, который устроил смертельное ДТП под Зеленодольском

Зеленодольский городской суд получил уголовное дело 29-летнего жителя Казани, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем за собой гибель двух человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие утверждает, что 18 апреля 2024 года на 102-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск мужчина за рулем Mercedes-Benz нарушил ПДД, выехав на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Нива».

В аварии водитель и пассажир отечественной машины погибли от полученных травм.

Дело передано в Зеленодольский городской суд Татарстана для дальнейшего разбирательства.