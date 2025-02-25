В суд передали дело экс-главы Земельной палаты Тукаевского района РТ

В Набережночелнинский горсуд направлено уголовное дело экс-председателя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Азата Надершина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, Надершин обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

Следствие утверждает, что с октября 2023 года по февраль 2024 года он подделал документы, утверждая, что на 25 земельных участков нет обременений. Это привело к завышению их рыночной стоимости.

Затем эти земельные участки фактической стоимостью 46,3 млн рублей были обменены на 5 участков стоимостью свыше 109,2 млн рублей. В итоге муниципалитет понес убытки на сумму 62,9 млн рублей.

В настоящее время сделка по обмену отменена, земельные участки возвращены в собственность муниципалитета.

В свою очередь уголовное дело о мошенничестве в отношении владельца земельных участков, который предоставил недостоверный отчет, находится на стадии предварительного расследования.