Глава ПИЗО Тукаевского района признал вину, его отпустили из зала суда

Накануне Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения председателю Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Азату Надершину.

«Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок предварительного следствия», – заявили в пресс-службе суда.

Напомним, в отношении Надершина возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По данным следователей, в период с октября 2023 по февраль 2024 года Надершин внес заведомо ложные сведения об отсутствии ограничений прав на 25 земельных участков и сведения об их рыночной стоимости. В результате, полагают следователи, муниципальному образованию был причинен ущерб в 65 млн рублей.

Во время судебного заседания Азат Надершин полностью признал свою вину. Его освободили в зале суда вместе с запретом общаться с лицами, проходящими по уголовному делу, сотрудниками Палаты имущественных и земельных отношений и другими сотрудниками исполкома района. Постановление в законную силу не вступило.