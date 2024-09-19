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Глава ПИЗО Тукаевского района признал вину, его отпустили из зала суда
Накануне Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения председателю Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Азату Надершину.
«Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок предварительного следствия», – заявили в пресс-службе суда.
Напомним, в отношении Надершина возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По данным следователей, в период с октября 2023 по февраль 2024 года Надершин внес заведомо ложные сведения об отсутствии ограничений прав на 25 земельных участков и сведения об их рыночной стоимости. В результате, полагают следователи, муниципальному образованию был причинен ущерб в 65 млн рублей.
Во время судебного заседания Азат Надершин полностью признал свою вину. Его освободили в зале суда вместе с запретом общаться с лицами, проходящими по уголовному делу, сотрудниками Палаты имущественных и земельных отношений и другими сотрудниками исполкома района. Постановление в законную силу не вступило.
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