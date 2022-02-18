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Происшествия
18 февраля 2022  10:01
Полина Шевчук

В суд направлено дело водителя «КАМАЗа», который снес Audi у паромной переправы в РТ

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В суд направлено дело водителя «КАМАЗа», который снес Audi у паромной переправы в РТ
Пресс-служба прокуратуры РТ

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении 32-летнего гражданина Азербайджана передано в суд. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что трагедия произошла 30 сентября прошлого года в Верхнем Услоне. 32-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и снес с дороги Audi Q5, ожидающую очереди на паромной переправе. Оба автомобиля оказались в воде.

В результате ДТП погиб 60-летний водитель иномарки. Шоферу грузовика удалось спастись.

 

Фото: © Пресс-служба прокуратуры РТ

Во время расследования было установлено, что грузовик был перегружен. Не исключено, что это могло привезти к аварии.

Свою вину водитель частично признал.

 

#смертельное дтп #Прокуратура РТ
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