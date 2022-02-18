В суд направлено дело водителя «КАМАЗа», который снес Audi у паромной переправы в РТ

Пресс-служба прокуратуры РТ

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении 32-летнего гражданина Азербайджана передано в суд. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что трагедия произошла 30 сентября прошлого года в Верхнем Услоне. 32-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и снес с дороги Audi Q5, ожидающую очереди на паромной переправе. Оба автомобиля оказались в воде.

В результате ДТП погиб 60-летний водитель иномарки. Шоферу грузовика удалось спастись.

Фото: © Пресс-служба прокуратуры РТ

Во время расследования было установлено, что грузовик был перегружен. Не исключено, что это могло привезти к аварии.

Свою вину водитель частично признал.