В суд направлено дело о крушении прогулочного теплохода на Волге под Казанью

В суд направлено уголовное дело о крушении прогулочного теплохода на Волге вблизи города Казани, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На скамье подсудимых двое жителей Казани. Их обвиняют по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, что 10 июля прошлого года прогулочный теплоход «Казанец-1» с отдыхающими отчалил от пристани яхт-клуба в поселке Аракчино. При этом, на борту находились 28 пассажиров и 2 члена экипажа при максимальном количестве пассажиров – 12 человек, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР. Стоит отметить, что на судне не было достаточного количества спасательных жилетов.

В итоге значительный перегруз и плохое техническое состояние теплохода привели к тому, что он затонул. Пассажиров и членов экипажа удалось спасти.

«В результате происшествия пассажирам, утратившим свое имущество, был причинен крупный ущерб в размере более 1 млн рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Организатор водной прогулки предстанет перед судом за оказание опасных услуг, которые создали угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Дело направлено в Кировский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 10 июля вблизи Аракчино в Казани затонул прогулочный теплоход с пассажирами.