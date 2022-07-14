Владелец в бегах, судно – на дне: новые подробности крушения теплохода под Казанью

Два месяца под домашним арестом проведет бизнесмен Владимир Казаков. Решение принял Московский райсуд Казани. Казаков – организатор поездки на теплоходе, который затонул на Волге под Казанью. У следствия к нему немало вопросов, в то время как отвечать на них должен капитан судна, уверен адвокат Казакова. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Два месяца под домашним арестом проведет бизнесмен Владимир Казаков – организатор поездки на теплоходе, который затонул на Волге под Казанью Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Владимира Казакова – организатора поездки на теплоходе, который 10 июля затонул под Казанью, – поддерживали сразу два сотрудника Центрального следственного управления на транспорте СКР. Оба настаивали на том, чтобы отправить бизнесмена под домашний арест. Решение Московский районный суд Казани должен быть вынести еще вчера, но прокуратура заявила, что у следствия не собрано достаточно доказательств. Казакова оставили в изоляторе еще на сутки.

Фигурантом уголовного дела о крушении прогулочного теплохода Владимир Казаков стал 11 июля, правда, пока в статусе подозреваемого. Вместе с ним в руки оперативников попал капитан судна, его оставили под подпиской о невыезде.

Не исключено, что фигурантов дела может стать еще больше. Сегодня стало известно, что следователи разыскивают владельца судна – некоего Михаила Морозова. После случившегося мужчина перестал выходить на связь, его ищут с момента крушения теплохода.

«Если кто-то будет спрашивать, скажите, что на борту находится 12 человек»

Прогулочный теплоход снял казанский бизнесмен Артур Сабитов. Он хотел отметить на нем свой день рождения. Компания собралась немаленькая – почти 28 человек. В поисках подходящего судна Сабитов обратился за помощью к Казакову. Тот предложил арендовать теплоход у частника Михаила Морозова. Именинник заключил договор и передал через организатора поездки предоплату в 30 тысяч рублей. Остаток в размере 75 тысяч рублей должны были передать лично владельцу судна после поездки. Компания должна была отправиться в речную прогулку на теплоходе «Аркадия».

Однако в день праздника теплоход не смог выйти в рейс из-за технической неисправности. Тогда для прогулки предоставили другое судно – катер «Казанец-1» с максимальной вместимостью на 15 человек, в то время как на борт судна взошли 28 человек. Все это видел и прекрасно знал Казаков, уверено следствие. Позже гости праздника рассказали полицейским, как перед отправкой организатор поездки им сказал: «Если кто-то из правоохранителей будет интересоваться, скажите, что на борту находятся 12 человек».

Не исключено, что фигурантов дела может стать еще больше Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Крен на левый борт и значительный перегруз

Сегодня на процессе прозвучали новые подробности крушения. От лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино катер отплыл в 10 часов утра. Уже тогда, как установили следователи, у судна был крен на левый борт. Затем компания доплыла до острова Маркиз, где были основные празднования. Ближе к пяти часам отдыхающие решили вернуться обратно. Судно начало сдавать назад, в этот момент волна захлестнула корму. Капитан с помощником пытались откачать воду, однако это не помогло. Несколько минут и все оказались в воде.

От спасателя к акуле турбизнеса: что известно об организаторе поездки

Работал в ГИМС, затем спасателем МЧС, в последнее время стал пробовать силы в туристическом бизнесе – все, что стало известно сегодня о Казакове. Свое ИП он открыл в 2019 году, но спустя год закрыл из-за пандемии.

Тем не менее Казаков продолжил заниматься туристическим бизнесом, стал предлагать свои услуги в качестве гида и размещал объявления на своих сайтах. Правда, после крушения теплохода бизнесмен заблокировал к ним доступ.

«Я пытаюсь заниматься туристическим бизнесом, но только летом, когда идет наплыв туристов. Проводил экскурсии. Это не основной источник моего дохода. Этой зимой я работал на заправке, ведь мне нужно кормить семью», – рассказал Казаков.

Адвокат Владимира Казакова отметил, что у следствия нет никаких оснований для ареста Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Почему затонуло судно – вопрос к капитану»

В беседе с журналистами адвокат Владимира Казакова отметил, что у следствия нет никаких оснований для ареста.

«Казаков выступал в сделке только как посредник. Он даже ни разу не всходил на борт того судна. Почему оно затонуло – это вопрос к капитану, который, зная, что у судна есть неисправности, решил отчалить от берега», – настаивал адвокат.

Главным аргументом следствия стало то, что Казаков может скрыться. Выяснилось, что в Вене живет его сын и вполне возможно, что бизнесмен может покинуть пределы страны. Помимо этого, Казаков уже был однажды замешан в неудачной речной прогулке на теплоходе «Трио». Тогда у судна отказал двигатель, из-за чего повалил черный дым. В этот момент на борту находились 44 пассажира и двое членов экипажа.

В итоге суд встал на сторону следствия. Владимира Казакова отправили под домашний арест, где он пробудет до 9 сентября.