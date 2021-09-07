В суд доставили вице-президента Finiko, привлекшего более 100 тысяч вкладчиков

В Вахитовский суд Казани доставили одного из лидеров компании Finiko Ильгиза Шакирова. В финансовой организацию он привлек более 100 тысяч вкладчиков.

Фото: © Гузель Хусаинова

Шакиров занимал должность вице-президента Finiko и был ответственен за одно из направлений компании. Кроме того, организовывал встречи и семинары для вкладчиков, составлял маркетинг-планы компании.

Сегодня суд изберет для Шакирова меру пресечения.

Фото: © Гузель Хусаинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержан один из лидеров Finiko.