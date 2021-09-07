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Ру Тат
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7 сентября 2021  17:20
Гузель Хусаинова

В суд доставили вице-президента Finiko, привлекшего более 100 тысяч вкладчиков

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В Вахитовский суд Казани доставили одного из лидеров компании Finiko Ильгиза Шакирова. В финансовой организацию он привлек более 100 тысяч вкладчиков. 

 

Фото: © Гузель Хусаинова

Шакиров занимал должность вице-президента Finiko и был ответственен за одно из направлений компании. Кроме того, организовывал встречи и семинары для вкладчиков, составлял маркетинг-планы компании.

Сегодня суд изберет для Шакирова меру пресечения. 

 

Фото: © Гузель Хусаинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержан один из лидеров Finiko.

#финансовая пирамида
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