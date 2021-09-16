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16 сентября 2021  14:57
Алина Файзрахманова

В суд доставили начальника колонии №3 в Татарстане по обвинению в поборах на ремонт

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В суд доставили начальника колонии №3 в Татарстане по обвинению в поборах на ремонт

В Советский суд Казани доставили начальника исправительной колонии №3 подполковника Александра Мелешенко, которого обвиняют в поборах на ремонт.

По версии следствия, в июле 2021 года руководитель колонии и его подчиненные требовали у одного из осужденных деньги на нужды колонии, а также просили средства на покупку материалов для ремонта в исправительном учреждении. 

 

Фото: © Алина Файзрахманова


Отметим, что пост руководителя ИК №3 Александр Мелешенко занимал с 2017 года, до этого четыре года работал на аналогичной должности в казанской колонии №18. Всего в органах ФСИН отслужил 25 лет. 

После возбуждения уголовного дела руководством УФСИН по РТ было принято решение о его отстранении от должности на время следствия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане начальника ИК №3 подозревают в поборах на ремонт.

#советский районный суд Казани #арест #незаконные поборы #начальник колонии
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