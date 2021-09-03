В Татарстане начальника ИК №3 подозревают в поборах на ремонт

В Татарстане начальник исправительной колонии №3 Александра Мелешенко подозревают в поборах на ремонт. По данным источника агентства, близкого к следствию, руководитель колонии и его подчиненные требовали у одного из осужденных деньги на нужды колонии, а также просили средства на покупку материалов для ремонта в исправительном учреждении.

В пресс-службе УФСИН по РТ информацию об отстранении от должности руководителя ИК №3 на время следствия подтвердили, но подчеркнули, что он остается сотрудником ФСИН.

Пост руководителя ИК №3 Александр Мелешенко занимал с 2017 года.