В суд доставили эквадорца, которого обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы

Жителя Эквадора, которого задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы, доставили в Советский районный суд Казани.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Оливер, так зовут 21-летнего подозреваемого, рассказал журналистам, что свою вину он не признает.

«Я ни в чем не виноват», – ответил задержанный.

Следствие обратилось в суд с ходатайством заключить подозреваемого под стражу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по подозрению в изнасиловании задержан 21-летний мужчина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Молодой человек пригласил к себе в гости 15-летнюю школьницу и в подъезде дома изнасиловал ее. Школьница рассказала обо всем родителям. Те, в свою очередь, обратились в полицию.

Кроме того, во время обысков стражи порядка нашли у задержанного семь свертков с синтетикой общим весом один грамм.