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Происшествия
12 апреля 2022  11:39
Полина Шевчук

Следком РТ: Казанскую 15-летнюю школьницу изнасиловали в подъезде

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В Татарстане по подозрению в изнасиловании задержан 21-летний мужчина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что накануне молодой человек пригласил к себе в гости 15-летнюю девочку и в подъезде дома изнасиловал ее, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Школьница рассказала обо всем родителям. Те в свою очередь обратились в полицию. Казанца задержали. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы.
 

 

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