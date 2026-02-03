В субботу в Татарстане стартует 14-й фестиваль медицины «Ангелы в белых халатах»

Фото: пресс-служба КГМУ

С 7 по 13 февраля в Республике Татарстан в 14-й раз пройдет фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Казанского государственного медицинского университета (КГМУ).

Фестиваль носит профориентационный характер. Его главная идея – знакомство с профессиями непосредственно на месте будущей работы. Школьники получают полное представление о медицинской специальности.

Уже в субботу для школьников, рассматривающих работу в сфере медицины, распахнут двери все Центральные районные больницы Республики Татарстан, а также ведущие медицинские и фармацевтические организации Казани. Каждый факультет совместно с работодателями представит свои специальности на соответствующих практических базах.

Впервые в рамках фестиваля стартует профориентационный проект «Твои шаги в медицину», реализуемый Министерством здравоохранения Республики Татарстан и Казанским ГМУ. Участие в проекте дает будущим абитуриентам возможность получить дополнительные пять баллов при поступлении в любой медицинский вуз России на обучение на места в пределах целевой квоты.

