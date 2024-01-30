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«Влюбиться или понять, что не твое»: как школьников в РТ познакомят с профессией врача
Вскоре для всех школьников Татарстана, мечтающих стать врачами, откроют двери больницы республики. Так, Казанский медуниверситет откроет фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Настоящая стоматология и аптека с производством лекарств прямо в стенах вуза: чем удивит КГМУ абитуриентов, увидел «Татар-информ».
Какие врачи больше всего нужны Татарстану?
Татарстану нужны медики – это факт. И это даже несмотря на то, что укомплектованность республики врачами за последние пять лет серьезно выросла. Так, только за прошлый год в государственной сети Татарстана стало на 408 врачей больше.
«В 2023 году прибыло 2833 врача. Конечно, и убыло 2400 врачей. Ушли врачи по разным причинам, в том числе уволились пенсионеры. Но баланс положительный – 408 специалистов за год», – объяснил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Больше всего республике необходимы патологоанатомы, анестезиологи-реаниматологи, онкологи и инфекционисты в первичное звено, а также специалисты психиатрической службы и врачи скорой помощи. Замминистра подчеркнул, что критической нехватки кадров нет, все закрывается за счет совместительства. Однако по вышеуказанным специальностям будут увеличены квоты в ординатуру, ведь потребность в этих направлениях есть.
Чтобы помочь школьникам определиться, стоит ли им связывать свою жизнь с медициной, Казанский государственный медицинский университет проведет профориентационный фестиваль.
С 3 по 15 февраля уже в двенадцатый раз состоится фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». На нем школьникам покажут и расскажут, где и как они будут учиться и даже где после выпуска смогут работать.
«Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в 2023 году – 79,2 по всем специальностям вуза. У целевиков – 78,7. Про внебюджетников часто слышу и обижаюсь, что мы принимаем за деньги, а у них средний балл 74,4. Да, немножко пониже, но для большинства вузов этот показатель космический», – подчеркнул ректор КГМУ Алексей Созинов.
Ректор уверен, что фестиваль не только поможет школьникам еще раз влюбиться в медицину, но также поможет понять, подходит ли медицина им в принципе. По его словам, около 10% поступивших студентов выбывают, так и не окончив обучение. Созинов подчеркнул, что происходит это «не из-за анатомического театра или запаха формалина». По словам Созинова, они просто понимают, что медицина не то, чем они хотят заниматься по жизни.
Исполняющий обязанности директора Казанского медицинского колледжа Алексей Шулаев рассказал, что сейчас все бюджетные места в колледжах – целевые. То есть отучившийся на медработника будет три года работать в той больнице, от которой шло направление. Там, где этот медбрат или медсестра на самом деле необходимы.
«Татар-информу» он объяснил, что исключение составят выпускники, которые решат получать высшее медицинское образование. Они спокойно продолжат обучение дальше.
Удаление желчного пузыря и ФГДС – все на симуляторах
«Татар-информ» увидел, что продемонстрируют на фестивале потенциальным врачам, которые в будущем, возможно, будут спасать татарстанцев от разных болезней.
3 февраля для абитуриентов распахнут свои двери все центральные районные больницы РТ. Посетить их можно будет с 10 до 12 часов дня. Также открыты будут главные клиники республики и ее столицы Казани – РКБ, седьмая городская больница, ДРКБ, стоматологическая поликлиника КГМУ, Центр ядерной медицины Республиканского онкодиспансера, а также Управление Роспотребнадзора по республике.
4 февраля в самом медицинском университете покажут, как будут обучать будущих терапевтов, педиатров, стоматологов и провизоров.
Журналисты побывали в центре аккредитации. Именно здесь дают врачам окончательное разрешение на работу после прохождения тестов, решения медицинских задач и проверки практических навыков.
В этом центре занимаются и студенты. Находящиеся здесь обучающие тренажеры позволяют воспроизвести те или иные манипуляции и операции.
Так, на одном тренажере можно сделать стентирование, на другом – эндоскопически удалить опухоль или больной орган, на третьем можно попробовать провести ФГДС или колоноскопию. Также в центре аккредитации есть множество медицинских манекенов, которых можно реанимировать, спасать от проглатывания инородных предметов и совершать другие процедуры.
Настоящая стоматологическая поликлиника в вузе, только вместо пациентов – манекены
Еще одна гордость КГМУ – это учебная симуляционная стоматологическая поликлиника. Аналогов ей нет ни в России, ни в мире.
Это буквально настоящая поликлиника в здании КГМУ на проспекте Фатыха Амирхана. Единственное отличие: вместо пациентов – симуляторы, есть регистратура, кабинеты всех стоматологических специальностей, место оттачивания мастерства для зубных техников.
Здесь будущие стоматологи погружаются в реальность, в которой им предстоит работать. Они удаляют зубы, убирают кариес, делают анестезию и заполняют онлайн-карты больного. А роли главного врача поликлиники и его заместителей отведены студентам КГМУ.
В лаборатории аптеки все по-настоящему
Этажом ниже находится учебная симуляционная аптека. Здесь отрабатывают навыки будущие провизоры.
Аптека здесь как настоящая: полки, препараты, касса, правильно оформленные рецепты, даже якобы наркотические препараты, что находятся за металлической решеткой. Но таблеток в знакомых упаковках нет. И расплачиваются студенты-посетители за лекарства не по-настоящему.
В аптеке можно отработать разные сценарии. Например, провизор должен продать именно то средство, которое выписал врач, или рассказать о препаратах с таким же действующим веществом, а также отказать в продаже лекарства, которое отпускается только по рецепту.
Далее идет большое пространство лаборатории. Здесь все по-настоящему – студенты отрабатывают весь процесс производства лекарств. В Казани таких аптек, которые в том числе производят различные препараты, всего две. Сотрудники кафедры признаются, что аптеки работают как настоящие цеха, а необходимость в таких индивидуальных таблетках, суспензиях и растворах для инъекций очень высока.
Чтобы увидеть своими глазами, как проходит обучение на этих и других направлениях вуза, пообщаться со студентами и преподавателями, понять, насколько близка вам медицина, и создан фестиваль «Ангелы в белых халатах». Зарегистрироваться на мероприятия фестиваля может любой школьник в группе «ВКонтакте» «Абитуриент Казанского ГМУ». Чтобы принять участие, регистрация обязательна.
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