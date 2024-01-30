«Влюбиться или понять, что не твое»: как школьников в РТ познакомят с профессией врача

Ильдар Фатихов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие врачи больше всего нужны Татарстану?

Татарстану нужны медики – это факт. И это даже несмотря на то, что укомплектованность республики врачами за последние пять лет серьезно выросла. Так, только за прошлый год в государственной сети Татарстана стало на 408 врачей больше.

«В 2023 году прибыло 2833 врача. Конечно, и убыло 2400 врачей. Ушли врачи по разным причинам, в том числе уволились пенсионеры. Но баланс положительный – 408 специалистов за год», – объяснил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Больше всего республике необходимы патологоанатомы, анестезиологи-реаниматологи, онкологи и инфекционисты в первичное звено, а также специалисты психиатрической службы и врачи скорой помощи. Замминистра подчеркнул, что критической нехватки кадров нет, все закрывается за счет совместительства. Однако по вышеуказанным специальностям будут увеличены квоты в ординатуру, ведь потребность в этих направлениях есть.

Чтобы помочь школьникам определиться, стоит ли им связывать свою жизнь с медициной, Казанский государственный медицинский университет проведет профориентационный фестиваль.

С 3 по 15 февраля уже в двенадцатый раз состоится фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». На нем школьникам покажут и расскажут, где и как они будут учиться и даже где после выпуска смогут работать.

Алексей Созинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в 2023 году – 79,2 по всем специальностям вуза. У целевиков – 78,7. Про внебюджетников часто слышу и обижаюсь, что мы принимаем за деньги, а у них средний балл 74,4. Да, немножко пониже, но для большинства вузов этот показатель космический», – подчеркнул ректор КГМУ Алексей Созинов.

Ректор уверен, что фестиваль не только поможет школьникам еще раз влюбиться в медицину, но также поможет понять, подходит ли медицина им в принципе. По его словам, около 10% поступивших студентов выбывают, так и не окончив обучение. Созинов подчеркнул, что происходит это «не из-за анатомического театра или запаха формалина». По словам Созинова, они просто понимают, что медицина не то, чем они хотят заниматься по жизни.

Алексей Шулаев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исполняющий обязанности директора Казанского медицинского колледжа Алексей Шулаев рассказал, что сейчас все бюджетные места в колледжах – целевые. То есть отучившийся на медработника будет три года работать в той больнице, от которой шло направление. Там, где этот медбрат или медсестра на самом деле необходимы.

«Татар-информу» он объяснил, что исключение составят выпускники, которые решат получать высшее медицинское образование. Они спокойно продолжат обучение дальше.

Удаление желчного пузыря и ФГДС – все на симуляторах

«Татар-информ» увидел, что продемонстрируют на фестивале потенциальным врачам, которые в будущем, возможно, будут спасать татарстанцев от разных болезней.

Находящиеся в Центре аккредитации врачей обучающие тренажеры позволяют воспроизвести те или иные манипуляции и операции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

3 февраля для абитуриентов распахнут свои двери все центральные районные больницы РТ. Посетить их можно будет с 10 до 12 часов дня. Также открыты будут главные клиники республики и ее столицы Казани – РКБ, седьмая городская больница, ДРКБ, стоматологическая поликлиника КГМУ, Центр ядерной медицины Республиканского онкодиспансера, а также Управление Роспотребнадзора по республике.

4 февраля в самом медицинском университете покажут, как будут обучать будущих терапевтов, педиатров, стоматологов и провизоров.

На одном тренажере можно сделать стентирование, на другом – эндоскопически удалить опухоль или больной орган Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журналисты побывали в центре аккредитации. Именно здесь дают врачам окончательное разрешение на работу после прохождения тестов, решения медицинских задач и проверки практических навыков.

В этом центре занимаются и студенты. Находящиеся здесь обучающие тренажеры позволяют воспроизвести те или иные манипуляции и операции.

Так, на одном тренажере можно сделать стентирование, на другом – эндоскопически удалить опухоль или больной орган, на третьем можно попробовать провести ФГДС или колоноскопию. Также в центре аккредитации есть множество медицинских манекенов, которых можно реанимировать, спасать от проглатывания инородных предметов и совершать другие процедуры.

Аналогов учебной симуляционной стоматологической поликлиники нет ни в России, ни в мире Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Настоящая стоматологическая поликлиника в вузе, только вместо пациентов – манекены

Еще одна гордость КГМУ – это учебная симуляционная стоматологическая поликлиника. Аналогов ей нет ни в России, ни в мире.

Это буквально настоящая поликлиника в здании КГМУ на проспекте Фатыха Амирхана. Единственное отличие: вместо пациентов – симуляторы, есть регистратура, кабинеты всех стоматологических специальностей, место оттачивания мастерства для зубных техников.

Вместо пациентов – симуляторы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь будущие стоматологи погружаются в реальность, в которой им предстоит работать. Они удаляют зубы, убирают кариес, делают анестезию и заполняют онлайн-карты больного. А роли главного врача поликлиники и его заместителей отведены студентам КГМУ.

В лаборатории аптеки все по-настоящему

Этажом ниже находится учебная симуляционная аптека. Здесь отрабатывают навыки будущие провизоры.

В аптеке можно отработать разные сценарии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аптека здесь как настоящая: полки, препараты, касса, правильно оформленные рецепты, даже якобы наркотические препараты, что находятся за металлической решеткой. Но таблеток в знакомых упаковках нет. И расплачиваются студенты-посетители за лекарства не по-настоящему.

В аптеке можно отработать разные сценарии. Например, провизор должен продать именно то средство, которое выписал врач, или рассказать о препаратах с таким же действующим веществом, а также отказать в продаже лекарства, которое отпускается только по рецепту.

В аптечной лаборатории студенты отрабатывают весь процесс производства лекарств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее идет большое пространство лаборатории. Здесь все по-настоящему – студенты отрабатывают весь процесс производства лекарств. В Казани таких аптек, которые в том числе производят различные препараты, всего две. Сотрудники кафедры признаются, что аптеки работают как настоящие цеха, а необходимость в таких индивидуальных таблетках, суспензиях и растворах для инъекций очень высока.

Чтобы увидеть своими глазами, как проходит обучение на этих и других направлениях вуза, пообщаться со студентами и преподавателями, понять, насколько близка вам медицина, и создан фестиваль «Ангелы в белых халатах». Зарегистрироваться на мероприятия фестиваля может любой школьник в группе «ВКонтакте» «Абитуриент Казанского ГМУ». Чтобы принять участие, регистрация обязательна.