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В субботу в Казани откроются площадки сельхозярмарок
30 марта с 6.00 до 13.00 в Казани будут работать сельскохозяйственные ярмарки. На площадках в разных районах города можно будет приобрести по сниженным ценам продукцию фермерских хозяйств и татарстанских организаций, сообщает мэрия.
В Авиастроительном районе торговля развернется по ул.Дементьева, 7, Ленинградской, 27, в Вахитовском — по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2. В Кировском районе ярмарочные площадки откроются по трем адресам: ул.Батыршина, 20, Краснококшайская, 150/2 и Революционная, 12. В Ново-Савиновском продукцию можно будет приобрести по ул.Лаврентьева, 10 и проспекту Ямашева, 71а, в Приволжском — по ул.Зорге, 66 и Фучика, 64, в Советском — по ул.Аграрной, 2 и Липатова, 7.
Отдельная ярмарка пройдет для жителей «Салават Купере». Она будет работать на парковке торгового центра в Осиново (ул.Садовая, 9).
«Напомним, по просьбе казанцев на пересечении ул.Беломорской и ул.Гудованцева торговля ведется по воскресеньям», — уточнили в исполкоме.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что за два ярмарочных дня татарстанцы купили на сельхозярмарках 460 тыс. штук яиц.
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