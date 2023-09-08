В субботу в Арском районе Татарстана пройдет День коня

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В субботу, 9 сентября, в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана состоится конноспортивный фестиваль «День Коня». Самым зрелищным пунктом программы станет кореш по-арски – батыры будут мериться силами верхом на лошадях.

Борьба верхом на лошадях «Аударыш» проходит на специальной арене. Два наездника атакуют друг друга, чтобы стянуть соперника с лошади. По правилам тянуть можно только за полотенце, привязанное к поясу борца.

На фестивале также выберут самую красивую повозку и определят самого быстрого возчика.

Зрители смогут принять участие в мастер-классах по ковке лошадей, увидеть показательные выступления учащихся детской конноспортивной школы и выступление кинологов.

В программе фестиваля также конкурсы, концерт с участием звезд татарской эстрады, сельскохозяйственная ярмарка, розыгрыш ценных призов.

Начало фестиваля запланировано на 11.00 часов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В рамках фестиваля пройдут конные пробеги на 40, 80, 100, 120, 160 км, скачки для лошадей татарской, чистокровных, полукровных и местных пород.

В прошлом году День коня в Арском районе посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев.