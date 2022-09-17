Рустам Минниханов и Айсен Николаев посетили праздник «День коня» в Арском районе РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев посетили праздник «День коня», который прошел в Арском районе республики. Они поздравили собравшихся гостей, осмотрели выставку с технологиями, используемыми в коневодстве, конкурс на самую красивую повозку, площадку для борьбы на конях и скачки.

«Нам ещё далеко до Якутии в плане коневодства, однако у нас уже есть своя порода. Конь — не просто животное. Это важный атрибут татарского народа. Невозможно представить без лошадей наших предков», — отметил Рустам Минниханов.

Он поздравил собравшихся гостей и предложил проводить праздник в более теплое время, чтобы собралось ещё больше людей. По словам Минниханова, Якутия по праву считается лидером в коневодстве, поэтому символично, что в этом году праздник посетил глава республики Айсен Николаев.

«В празднике приняли участие конезаводчики и любители скачек из 9 регионов России и более 150 лошадей различных пород», – написал в своем телеграм-канале Рустам Минниханов. Фото взято из телеграм-канала.

«Для нас, тюркских народов, лошадь больше, чем просто друг, это божество. Благодаря ему мы проходили огромные расстояния. В этом году, чтобы показать, как наши предки передвигались по просторам Евразии, наши молодые ребята организовали проход от Айбикона до Москвы. На этот путь у них ушло больше года, они посетили многие регионы, в том числе и Татарстан», — рассказал глава Республики Саха.

Одним из главных событий праздника стал забег на 160 километров. Несмотря на то, что день коня проводится уже восьмой год подряд, такая дистанция в программе соревнований была представлена впервые. Забег получил статус Кубка России.

Несмотря на дождливую погоду, праздник посетили много гостей и жителей Арского района. Они могли покататься на лошадях и пони, посетить мастер-класс, где им показали, как подковывать лошадь, а также посоревноваться в скорости выпивания кумыса.

«В этом году мы уже в восьмой раз проводим этот праздник. Всего в скачках поучаствуют 36 лошадей, пять из которых на дистанции в 160 километров. Для нас это мероприятие очень важно, потому что каждый из нас знает, что кони всегда были другом, товарищем, кормильцем и спасителем для человека», — добавил глава Арского района РТ Ильшат Нуриев.