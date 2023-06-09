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Новости Татарстана и Казани
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В субботу дожди с грозами сместятся на восток Татарстана
Завтра, 10 июня, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, вызванная прохождением холодного атмосферного фронта. Об этом сообщает «Татар-информ».
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Казани и в целом на западе региона осадки вероятны ночью, на востоке — на протяжении всех суток.
Юго-западный ветер со временем поменяет направление на северо-западное. Его сила составит от 6 до 11 м/с, иногда он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ днем — только до 14 м/с).
В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 6 до 11 градусов выше нуля, на западе — до +14 (в Казани — от +12 до +14). В светлое время суток воздух прогреется до 17–22 градусов тепла, на востоке — до +25 (в столице республики — до +18, +20).
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