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Новости Татарстана и Казани
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На Татарстан надвигаются дожди с грозами, град и порывистый ветер
Завтра, 9 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, в темное время суток произойдет ощутимое понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны, днем и вечером атмосферный фронт принесет на запад региона, включая Казань, кратковременные дожди и грозы. Локально возможен град.
Северо-западный ветер в дневные часы поменяет направление на юго-западное. Его сила ночью составит от 2 до 7 м/с, днем и вечером — от 7 до 12 м/с, местами (в том числе в столице РТ) при грозе порывами — до 15–20 м/с.
В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 4 до 9 градусов выше нуля, в низких местах и вовсе от +2 до +4 (в Казани — от +7 до +9, в низких местах — от +4 до +6). В светлое время суток воздух прогреется до 19–24 градусов тепла (в столице республики — до +20, +22).
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