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Ру Тат
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2 мая 2021  11:05
Павел Климчак

В субботней аварии трех авто в РТ ребенку удалось выжить благодаря автокреслу

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Благодаря детскому автокреслу трехлетнему ребенку удалось выжить в крупной аварии с тремя автомобилями на трассе в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Республиканской Госавтоинспекции.

Ранее агентство сообщало о том, что три человека пострадали в столкновении трех авто на трассе в РТ. Авария произошла в субботу на дороге Казань – Зеленодольск. По словам очевидцев, в ДТП пострадали как минимум трое человек.

Выяснилось, что в одном из автомобилей в момент аварии находился трехлетний ребенок, которому удалось избежать тяжелых травм из-за того, что он был пристегнут в детском автокресле.

ГИБДД в очередной раз напоминает, что детские удерживающие устройства предотвращают детский травматизм в результате ДТП. Республиканская Госавтоинспекция призывает всех родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей, а также соблюдать правила дорожного движения.

Фото и видео: Республиканская Госавтоинспекция.

ДТП ДТП с пострадавшими детское автокресло
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