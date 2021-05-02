В субботней аварии трех авто в РТ ребенку удалось выжить благодаря автокреслу

Благодаря детскому автокреслу трехлетнему ребенку удалось выжить в крупной аварии с тремя автомобилями на трассе в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Республиканской Госавтоинспекции.

Ранее агентство сообщало о том, что три человека пострадали в столкновении трех авто на трассе в РТ. Авария произошла в субботу на дороге Казань – Зеленодольск. По словам очевидцев, в ДТП пострадали как минимум трое человек.

Выяснилось, что в одном из автомобилей в момент аварии находился трехлетний ребенок, которому удалось избежать тяжелых травм из-за того, что он был пристегнут в детском автокресле.

ГИБДД в очередной раз напоминает, что детские удерживающие устройства предотвращают детский травматизм в результате ДТП. Республиканская Госавтоинспекция призывает всех родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей, а также соблюдать правила дорожного движения.

Фото и видео: Республиканская Госавтоинспекция.